Мостовой — об отставке Гогниева: «Ничего удивительного нет»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на отставку Спартака Гогниева с должности наставника «Химок». Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Ринат Билялетдинов.

«Химки» настолько запутались, что перестали разбираться в футболе. Многие решения «Химок» были не совсем футбольные. Цирк был в начале, когда они после хорошего начала уволили Юрана. Сейчас ничего удивительного нет», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что «Химки» ужасно провели последний матч против «Краснодара» (0:6), но впереди у команды еще девять туров, можно набрать много очков и улучшить ситуацию.

Подмосковный клуб занимает предпоследнее место в РПЛ, имея в своем активе 13 баллов после 21 матча.