ЦСКА разгромил «Химки», одержал четвёртую кряду победу в РПЛ и смазал дебют Билялетдинову

Московский ЦСКА и подмосковные «Химки» сыграли в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 9 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

На неделе «Химки» расстались со Спартаком Гогниевым, под руководством которого потерпели невероятные 15 поражений и одержали одну победу. Подмосковная команда сейчас делит последнюю строчку с «Торпедо», находясь чуть выше лишь по дополнительным показателям. В гостевом матче против ЦСКА, естественно, «Химки» фаворитом не считались, шансов на исправление ситуации в этом туре практически не было.

«Армейцы» ожидаемо испортили дебют Ринату Билялетдинову, принявшему тонущие «Химки». Проблемы начались не сразу. ЦСКА довольно долго входил в игру, накатывал атаками, но конкретики впереди очень не хватало. Первый толковый момент запорол Антон Заболотный, который умудрился не переиграть Митрюшкина ударом с линии вратарской. «Химки» на это даже огрызнулись звонким моментом: Тороп ошибся на выходе, воздух выиграл Голубович и пробил уже по пустым воротам. Но мяч попал в перекладину и далее покинул пределы поля.

Роль спасителя ЦСКА взял на себя Обляков. За три минуты в конце первого тайма Иван оформил гол и голевую передачу, убив интригу в матче. Чалов принял пас от Роши, продвинулся по правому краю атаки и нашёл Облякова на линии штрафной площади. Иван развернулся и пробил аккуратно в «шестёрку». Митрюшкин прыгал, но не достал – 1:0.

А следом Иван выполнил разрезающий пас, выведший Зайнутдинова на рандеву с голкипером. Бактиёр вдруг оказался форвардом, но не растерялся и легко переиграл Митрюшкина, перекинув голкипера – 2:0. После перерыва Федотов заменил Заболотного и выпустил Карраскаля, и Хорхе активно включился в игру. Как раз колумбиец сделал классный кросс на линию вратарской площади, одинокий Чалов плотно пальнул под перекладину, но Митрюшкин спас «Химки».

На дубль заходил и Обляков, которому на ход покатил Чалов. Иван влетел в штрафную площадь и мощно зарядил в ближний угол, но попал в штангу. Зато Карраскаль был вознаграждён за активность. Мойзес обыгрался с Зайнутдиновым на фланге и прострелил к линии штрафной площади. Карраскаль там принял мяч и пробил, а небольшой рикошет от Антича сделал только лучше. Мяч влетел в «девятку» - 3:0.

В конце матча ещё и сам Хорхе заходил на дубль, примерно с той же позиции классно пробив. Мяч летел под штангу, но Митрюшкин не позволил цифрам на табло стать совсем неприличными. Разгромно проиграли «Химки» в первом матче под руководством Рината Билялетдинова, и ещё могут быть довольны счётом, ЦСКА наиграл голов на шесть.