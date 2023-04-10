Зайнутдинов: «Очень рад, что удалось забить свой первый гол на стадионе ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал свой гол в ворота «Химок» в матче 22-го тура РПЛ. Напомним, что встреча завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 3:0.

«Очень рад, что удалось забить свой первый гол на стадионе ЦСКА — перед своими болельщицами», — цитирует Зайнутдинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл в составе «армейской» команды 22 матча и забил один гол. После 22 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 15 апреля против «Урала». Начало — в 16:30 по московскому времени.