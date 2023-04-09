Кузнецов: «ЦСКА обязан выигрывать у «Химок»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет «Химки».

«Химки» сейчас как загнанный зверь — поменяли тренера, неудачно идут в чемпионате, да и игры никакой. ЦСКА обязан выигрывать. У «армейцев» не должно быть недооценки соперника и сомнений в себе», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Специалист считает, что ЦСКА должен уверенно брать три очка, но при этом нужно с уважением отнестись к сопернику, иначе могут возникнуть проблемы.

Матч ЦСКА – «Химки» состоится сегодня, 9 апреля, начало — в 16:30 по мск. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на портале LiveResult.