Зделар: «Кубок России очень важен для нас»

Полузащитник столичного ЦСКА Саша Зделар высказался о важности чемпионата и Кубка России для «армейцев».

«Что сейчас главнее для ЦСКА — чемпионат или Кубок России? Мы идём от игры к игре. Потому что, конечно, Кубок России очень важен для нас, мы провели много хороших игр. Но всё же оба соревнования очень важны для нас», — заявил сербский хавбек, чьи слова цитирует издание ТАСС. По его мнению, команда должна идти от матча к матчу и стараться в них побеждать.

Напомним, что ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где соперником московской команды станет екатеринбургский «Урал». В таблице Премьер-лиги «армейцы» занимают четвёртое место после 22 туров.