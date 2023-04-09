Обляков здорово сыграл и в матче с «Химками», ЦСКА повёл

В 22-м туре Премьер-лиги ЦСКА принимает «Химки». Команды проводят хороший первый тайм и уже не раз могли открыть счёт. В частности Петар Голубович из-за ошибки голкипера получил свой шанс, но головой пробил в перекладину. Спустя несколько минут «армейцы» ответили голевой атакой, Иван Обляков получил мяч у линии штрафной, смог развернуться и пробил впритирку с левой штангой, а голкипер толком не прыгнул.

Обляков продолжает забивать и ассистировать в каждом матче, а его команда в онлайн-таблице вплотную подобралась к призовой тройке команд. «Химки» остаются в зоне вылета.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.