Тарханов заявил, что готов рассмотреть предложение «Химок»

Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить «Химки».

«Если обратятся, рассмотрю предложение, конечно. Безусловно, нет такого, что я против или не хочу идти в «Химки», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, 3 апреля, подмосковный клуб покинул 42-летний тренер Спартак Гогниев. Исполняющим обязанности наставника «Химок» был назначен Ринат Билялетдинов.

Последним местом работы Тарханова в качестве тренера была софийская «Славия», которую он покинул в апреле 2021 года. Также в его карьере были такие клубы, как ЦСКА, «Крылья Советов», «Кубань», «Урал» и «Химки».