Алдонин: «Ожидаю победы ЦСКА в матче с «Химками»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «армейцами» и подмосковными «Химками».

«Ожидаю победы ЦСКА в матче с «Химками». Смена тренера может повлиять на психологию подмосковной команды, но «армейцы» обязаны их обыгрывать, если они борются за вторую строчку в таблице», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, ЦСКА по силам обойти в таблице «Спартак» и «Ростов», если команда не будет проваливаться в оставшихся матчах. Сейчас «красно-синие» демонстрируют не самую лучшую игру, но главное — добиваются результата.

Матч ЦСКА – «Химки» состоится 9 апреля и начнется в 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.