Генич: «Не уверен, что с Билялетдиновым ситуация в «Химках» улучшится»

Известный комментатор Константин Генич оценил перспективы Рината Билялетдинова на посту главного тренера «Химок».

Напомним, вчера, 3 апреля, подмосковный клуб отправил в отставку Спартака Гогниева, назначив Билялетдинова исполняющим обязанности главного тренера.

«К Билялетдинову отношусь с глубочайшим уважением, но я не помню, чтобы он был кризис-тренером. Хочется пожелать удачи Ринату Саяровичу. Не уверен, что с ним ситуация улучшится», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Отметим, что Билялетдинов стал четвёртым тренером «Химок» за этот сезон. Ранее «красно-чёрных» возглавляли Сергей Юран, Николай Писарев и Гогниев.

После 21 тура текущего розыгрыша РПЛ «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.