Тарханов оценил возвращение Талалаева в «Химки»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о назначении Андрея Талалаева на пост наставника «Химок».

«Химки» подписали Талалаева на пять лет, потому что точно вылетят в ФНЛ. А там нужно будет снова бороться за выход в Премьер-лигу. Руководители «Химок» доверяют Талалаеву и рассчитывают на создание команды, поэтому предоставили ему контракт на такой срок», — считает специалист, чьи слова приводит «Чемпионат». Также Тарханов оценил вероятность подмосковного клуба сохранить прописку, отметив, что задачей для «Химок» является попадание в стыковые матчи. Александр считает, что шансы есть всегда.

Напомним, что Андрей Талалаев возглавил уже третий клуб чемпионата России в нынешнем сезоне. После 22 туров «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на четыре балла.