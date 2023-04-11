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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов оценил возвращение Талалаева в «Химки»

11 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки
окончен

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о назначении Андрея Талалаева на пост наставника «Химок».

«Химки» подписали Талалаева на пять лет, потому что точно вылетят в ФНЛ. А там нужно будет снова бороться за выход в Премьер-лигу. Руководители «Химок» доверяют Талалаеву и рассчитывают на создание команды, поэтому предоставили ему контракт на такой срок», — считает специалист, чьи слова приводит «Чемпионат». Также Тарханов оценил вероятность подмосковного клуба сохранить прописку, отметив, что задачей для «Химок» является попадание в стыковые матчи. Александр считает, что шансы есть всегда.

Напомним, что Андрей Талалаев возглавил уже третий клуб чемпионата России в нынешнем сезоне. После 22 туров «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Тарханов Андрей Талалаев
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