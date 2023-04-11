Колосков: «Тренерская чехарда в «Химках» ни к чему хорошему не приведет»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о назначении Андрея Талалаева на тренерский пост «Химок».

«Тренерская чехарда в «Химках» ни к чему хорошему не приведёт. Нельзя так часто менять тренеров, убирать их, а потом возвращать через какое-то время. Это говорит о том, что у клуба большие проблемы с управлением», — заявил чиновник в интервью изданию «РБ Спорт». Колосков отметил, что будет здорово, если Талалаев прервёт практику регулярных отставок, во что самому Вячеславу верится с трудом.

Напомним, что «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В нынешнем сезоне Андрей Талалаев руководил «Ахматом» и «Торпедо».