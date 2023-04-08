Тарханов: «Ожидаю победы ЦСКА — они сильнее «Химок»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ ЦСКА - «Химки».

«Ожидаю победы ЦСКА — они сильнее «Химок». К тому же «армейцам» необходимо бороться за место в тройке. Поэтому они должны обыгрывать своего соперника», — заявил Тарханов «Чемпионату».

По мнению специалиста, новый тренер даст какой-то импульс «Химкам», но это может сработать против равного по силам соперника, но не с ЦСКА.

Встреча между ЦСКА и «Химками» пройдет завтра, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию.