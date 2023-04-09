Федотов поведал о состоянии здоровья Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Иван Обляков в хорошей форме после возобновления чемпионата, результативное действие в каждом матче. И в этих матчах он регулярно меняет позиции, он играл и левого латераля, и справа в атаке, как сегодня, если я правильно понимаю. Где, на ваш взгляд, оптимальная позиция? Понятно, что он пригодится везде и сможет закрыть любую позицию.

- Я думаю, что в начале своего вопроса вы сами ответили. Оптимальная? Вы сказали, что он латералем приносит очки и здесь результативные действия. Поэтому парень универсальный, но, наверное, всем нравится быть ближе к атаке, забивать голы. Поэтому будем думать, что… Хотя латераль - это тоже атакующий футболист, который и отдает, и забивает. Поэтому здесь мы не видим принципиальных отличий по позициям.

- Сегодня в воротах не Акинфеев, а Тороп. Почему?

- Еще Игорь восстанавливается. К решающим матчам есть еще небольшие проблемки. Но всё нормально, он уже в тренировочной структуре. Поэтому скоро Игоря тоже увидим на футбольном поле.