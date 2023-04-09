ЦСКА принимает «Химки» в матче 22-го тура Премьер-лиги. В конце первого тайма команда Владимира Федотова сделала весомую заявку на победу, забив два гола подряд. На 33-й минуте Иван Обляков в чужой штрафной изловчился и пробил точно в левый угол ворот, счёт стал 1:0. Очень быстро «армейцы» провели еще одну результативную атаку. К голевому удару Обляков добавил ассист на Бактиёра Зайнтудинова, который оказался сам перед голкипером и перебросил его - 2:0.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.