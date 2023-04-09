ЦСКА вплотную приблизился к «Спартаку» в таблице РПЛ

В воскресенье ЦСКА порадовал своих болельщиков крупной победой над «Химками» - 3:0. Авторами голов стали Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль. Набрав три очка, команда Владимира Федотова вплотную приблизилась к «Спартаку» в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Спартак» сейчас занимает третье место с 42 очками, а ЦСКА идёт четвёртым с 41 баллом.

Напомним, что «Спартак» в субботу допустил осечку, сыграв вничью в дерби с «Динамо» со счётом 3:3.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА будет играть в гостях у «Урала», а «Спартак» сыграет на выезде против «Торпедо». Обе игры пройдут 15 апреля.