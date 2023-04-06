Широков – о «Химках»: «Это проблемы менеджмента»

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Роман Широков прокомментировал происходящее в клубе.

«Видимо, они не угадывают с тренером. Это проблемы менеджмента, они должны посмотреть, как более здраво вести эту политику», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Специалист считает, что если клуб из Московской области хотел сохранить прописку в элитном российском дивизионе, то руководству необходимо было решаться на перемены немногим ранее.

В данный момент наставником подмосковной команды является Ринат Билялетдинов, сменивший на этом посту Спартака Гогниева.

Клуб располагается на 15 месте в РПЛ.