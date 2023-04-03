Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Химок» верит, что команда останется в РПЛ

03 Апреля 2023 • 18:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
09.04 16:30

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о том, сможет ли команда сохранить прописку в РПЛ.

«Если мы останемся в РПЛ, это не будет чудом. Мы верим в то, что мы останемся в РПЛ», — приводит слова Оленева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок», который он занимал с сентября 2022 года.

Подмосковный клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков за 21 тур. До 14-й строчки, гарантирующей попадание в стыковые матчи, «Химки» отстают на четыре балла.

Соперником «красно-черных» в 22-м туре будет ЦСКА, встреча пройдет 9 апреля в 16:30 по мск.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Оленев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
18:24 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал московский клуб, который может создать конкуренцию «Зениту»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Химок» сообщил, что клуб не ищет нового тренера
18:15 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Химок» верит, что команда останется в РПЛ
18:05 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — об игре «Ростова»: «Они не показывают яркого футбола, но свои очки набирают»
18:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» играет ниже своих возможностей» — Бушманов
17:35 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Факела» Квеквескири обвинил игроков ЦСКА в затяжке времени
17:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал главную проблему «Спартака»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Силкин раскритиковал игру «Динамо» при Йокановиче
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент считает, что Дзюба может уехать в Европу
17:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал причину спада «Спартака»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Ростов» и «Спартак» не смогут составить конкуренцию нынешнему «Зениту»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» Личка: «Зенит» — чемпион, никто не может помешать команде выиграть титул»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Селюк — о назначении Клотета в «Торпедо»: «Испанцы — это хорошо, у них с молоком матери любовь к футболу»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Селюка не удивляет, что Дзюба пока не продлил контракт с «Локомотивом»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Юран — очень крепкий тренер, он доказал это в «Химках»
Все новости
Рекомендуем