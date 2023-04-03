Гендиректор «Химок» верит, что команда останется в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о том, сможет ли команда сохранить прописку в РПЛ.

«Если мы останемся в РПЛ, это не будет чудом. Мы верим в то, что мы останемся в РПЛ», — приводит слова Оленева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок», который он занимал с сентября 2022 года.

Подмосковный клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков за 21 тур. До 14-й строчки, гарантирующей попадание в стыковые матчи, «Химки» отстают на четыре балла.

Соперником «красно-черных» в 22-м туре будет ЦСКА, встреча пройдет 9 апреля в 16:30 по мск.