Масалитин считает, что «Химки» могут удивить ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о своих ожиданиях от матча 22-го тура РПЛ между «армейцами» и «Химками».

«Если ЦСКА будет продолжать играть как раньше и хотя бы тайм отыграет в своем темпе, то этого хватит, чтобы победить. Но «Химки» могут преподнести сюрприз ЦСКА. Когда в команде меняют тренера, всегда происходит всплеск», — цитирует Масалитина Metaratings.

По мнению эксперта, у игроков «Химок» будет запредельная мотивация, но класс футболистов ЦСКА выше. Масалитин считает, что в матче будет минимум два гола, а победителем станет команда Владимира Федотова.

Матч ЦСКА – «Химки» пройдет 9 апреля в 16:30 по московскому времени.