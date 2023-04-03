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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «Агапов показал, что он хороший игрок»

03 Апреля 2023 • 09:18 Комментировать
Факел
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал игру своего одноклубника Ильи Агапова в матче 21-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Напомним, что прошедшая игра стала для 22-летнего защитника первой в составе «армейцев» в текущем розыгрыше РПЛ после перехода из «Пари НН» минувшей зимой. За нижегородскую команду Агапов провёл 16 матчей, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

«Понятно, что он немного нервничал. Но в целом провёл неплохой матч. Илья показал всем, что он хороший игрок», — цитирует Зделара «Матч ТВ».

После этой победы ЦСКА поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав 38 очков. «Факел» же продолжил занимать 14-е место с 17 баллами в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Агапов Саша Зделар
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