Игроки ЦСКА сходили на хоккей

Сегодня вечером игроки столичного ЦСКА посетили матч ЦСКА хоккейного в рамках КХЛ, в котором «армейцы» Москвы принимали «армейцев» Санкт-Петербурга – СКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На «ЦСКА-Арене» победу удалось одержать хоккеистам хозяев – 4:0. Теперь в рамках серии финала Западной конференции «армейцы» из Москвы впереди – 2:1.

Напомним, что в последнем на данный момент официальном матче футболистам ЦСКА также повезло – в Москве подопечные Владимира Федотова обыграли самарские «Крылья Советов» (1:0) и стали участниками финала Пути РПЛ в Кубке России, в котором встретятся с екатеринбургским «Уралом». Уральский клуб возглавляет некогда тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко.