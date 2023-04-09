Обляков: «Не могу сказать, что ЦСКА больше сконцентрирован на Кубке России»

В двадцать втором туре российского чемпионата московский ЦСКА обыграл «Химки», забив тому три безответных мяча. Успех прокомментировал хавбек московской команды Иван Обляков, по его словам, для ЦСКА чемпионат остается столь же важным, как и кубок страны.

- Не скажу, что ЦСКА больше сконцентрирован на Кубке России, мы идем от игры к игре. Хочется каждую игру выигрывать. Не важно, в Кубке или чемпионате, - цитирует игрока новостное агентство РИА Новости.

Московский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице и в следующем туре чемпионата сразится на выезде с «Уралом».