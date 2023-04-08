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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галямин: «В чемпионате России Акинфеев точно посильнее остальных игроков» эксклюзив

08 Апреля 2023 • 14:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
09.04 16:30

Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в Российской премьер-лиге.

- Сегодня Игорю Акинфееву 37 лет, уже солидный возраст для спортсмена. Как думаете, он до сих пор держит самую высокую планку?

- Не знаю, насколько Игорь соответствует международному уровню всех голкиперов, но в чемпионате России он точно посильнее остальных игроков. Даже тех, кто играет в сборной России.

- Но он сам отказался от игры в национальной команде. Вы считаете, он сильнее Песьякова, Сафонов и остальных?

- Вы же видели игры сборной. Вратарь - самая проблемная позиция.

- Вы думаете, Акинфеев ещё долго будет играть на высшем уровне?

- Все зависит от организма. Я уверен в другом: если Акинфеев почувствует, что он больше не показывает должный уровень, он уйдёт из футбола.

- То есть, он не будет играть просто ради того, чтобы  играть?

- Только если руководство попросит остаться.

- Сейчас у Владимира Федотова кроме Акинфеева есть Владислав Тороп.

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- Я с ним видел пару игр, не больше. Раз ему доверяет тренерский штаб ЦСКА, значит, парень способный. Но дорасти до Акинфеева и побить его рекорды - это очень сложно. Пока не вижу никого, кто к Игорю приблизится в профессиональном плане.

- Тот же Шунин из «Динамо» не сравнится по статусу в Акинфеевым?

- Антон долго шёл к постоянной практике и начал играть сравнительно недавно. Игорь с нами давно, уже 20 лет.

- Завтра ЦСКА играет с «Химками». В подмосковном клубе неразбериха, недавно сменился тренер. «Красно-синих» ждёт лёгкая прогулка?

- «Химки» могут побороться с ЦСКА, но чтобы хорошо играть, нужно получать удовольствие. Невозможно управлять командой, в которой игроки заняты внутренними делами и разбирательствами, плюс некоторые из них вовсе не соответствуют уровню Премьер-лиги.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Дмитрий Галямин
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