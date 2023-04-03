Совместное самоуничтожение: Гогниев и «Химки» разошлись - почему это худшее решение

В понедельник стало известно, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах этого союза.

Когда в сентябре «Химки» позвали на пост главного тренера Спартака Гогниева, этот союз выглядел закономерным и интересным. Немногие пристально следят за низшими лигами России, но результат наставника говорил сам за себя. В первом сезоне самостоятельной работы Гогниев вывел «Аланию» в ФНЛ. В следующем сезоне он несколько раз получал приз лучшему тренеру лиги. В третьем по счету «Алания» Гогниева выбила «Зенит» из Кубка России.

В общем, результаты говорили сами за себя. Повышенная эмоциональность Гогниева воспринималась как издержки. Для молодого кавказца это свойственно, казалось, со временем это пройдёт. Зато «Алания» отличалась атакующим футболом, а стандарты владикавказцев выглядело забавно, но давали результат. На этом фоне приглашение в клуб Премьер-лиги выглядело вполне логично.

Конечно, были сомнения, как тренер сможет себя показать в клубе, где его собственник, как принято считать, влияет на выбор футболистов состава. Да и вообще перспективы «Химок» изначально выглядели туманно. С другой стороны, молодые тренеры часто начинают большую карьеру именно с проблемных команд.

Однако союз не принёс спортивного успеха, причём виноваты в этом обе стороны. Стало понятно, что эмоциональность Гогниева – это вовсе не забавный штрих, а настоящая проблема. Тренер, который публично материт игроков, готов с ними драться, успеха, конечно, добиться не может. За такого наставника играть никто не будет, что, естественно, било по коллективу.

При этом «Химки» не пытались как-то обуздать тренера, держать его в рамках. Наоборот, клуб даже будто не замечал этого безумия. Ещё осенью Гогниев начал отстранять от тренировок с основной командой игроков, зимой клуб по требованию тренера избавился от Ильи Кухарчука и Александра Филина, которые могли бы помочь в борьбе за выживание. Добавим к этому потерю Дениса Глушакова. При этом Гогниев не унимался. Уже по ходу весенней части Дмитрий Тихий и вовсе разорвал контракт.

При этом оказалось, что интересных тренерских идей нет. «Химки» успели проиграть в чемпионате «Спартаку» 0:5, «Динамо» 1:6 и «Краснодару» 0:6 и ещё 0:5 «Локомотиву» в Кубке. При этом лишь матч с «быками» был весной, остальные результаты – ещё осенью. Несмотря на все скандалы и крупные поражения, руководство «Химок» чего-то ждало, на что-то надеялось. Гогниев же, не чувствуя хоть какого-то контроля, продолжал ругаться с игроками, судьями и всеми остальными.

Могут ли теперь «Химки» спастись? Теоретически это возможно. За девять туров до конца подмосковная команда отстаёт от «Факела» на четыре очка и на шесть – от «Пари НН». Расстояние отыгрываемое. Хотя сделать это будет крайне сложно, учитывая, что впереди игры с ЦСКА, а чуть позже будут «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Сможет ли Гогниев найти новую работу? Тут сомнений даже больше. Кто готов будет позвать тренера с какими-то идеями, но который не может контролировать ни себя, ни коллектив? Очень интересно, кто решится на такую авантюру. При этом сложно представить, что кому-то понравилась работа Гогниева в «Химках», чтобы его ждать.

По сути, обе стороны сыграли в самоуничтожение. «Химки» теперь близки к вылету в ФНЛ, а Гогниев уничтожил свою репутацию, которую восстанавливать будет сложно.

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Роман Андреев