Масалитин: «Счёт мог быть и крупнее»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейцы могли разгромить «Химки» в своем очередном матче, который состоятся в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. ЦСКА забил три мяча, одержав крупную победу, Масалитину матч понравился.

- В принципе доволен этим матчем, и счет понравился. Хотя, конечно, он мог быть и более крупным. Будь поудачливее Чалов и Заболотный, счет был бы крупнее. В общем, заслуженная победа, - цитирует слова Масалитина Rusfootball.info.

В следующем туре московскому ЦСКА предстоит сыграть на выезде - в Екатеринбурге против «Урала». Это случится пятнадцатого апреля.