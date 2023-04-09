Непомнящий надеется, что ЦСКА обыграет «Химки»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Химки».

«Надеюсь, что ЦСКА одержит четвертую победу подряд в матче с «Химками». Но подмосковная команда может создать проблемы «армейцам»: у химчан новый тренер — и все-все может случиться», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

По мнению эксперта, когда меняется тренер, вряд ли он может что-то сделать за одну неделю, поэтому на первый план всегда выходят эмоции, которые могут помочь «Химкам» создать проблемы «армейцам».

Матч ЦСКА – «Химки» пройдет сегодня, 9 апреля. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.