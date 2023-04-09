ЦСКА - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Химки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Химки
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Протокол игры
|(1:0) Обляков Иван34'
Тороп Владислав•Виллиан Роша•Дивеев Игорь•Мойзес•Гайич Милан III•Зделар Саша•Мендес Виктор•Зайнутдинов Бактиёр•Обляков Иван•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
Митрюшкин Антон•Чежия Ираклий•Гонсалес Кристиан•Андраде Лео•Голубович Петар•Гулиев Аяз•Магомедов Бутта•Антич Никола•Руденко Александр Александрович•Гильерме Маркос•Садыгов Илья
09 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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