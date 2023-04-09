Билялетдинов - о работе в «Химках»: Я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации

Главный тренер «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о своей работе в подмосковном клубе.

Специалист отметил, что «он не девушка на выданье, чтобы заботиться о своей репутации», и надо работать с максимальным профессионализмом, а дальше будет понятно, что из этого вышло.

«У меня вот внуки в школе ЦСКА, сейчас будут деда подкалывать», - приводит слова наставника «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 9 марта, подмосковный клуб в первом матче под руководством Билялетдинова потерпел поражение на выезде от ЦСКА с разгромным счётом 0:3.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.