Булыкин: «Увольнение Гогниева заслуженное»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Учитывая результаты «Химок», увольнение Гогниева заслуженное: тренера обычно меняют, чтобы встряхнуть команду и исправить положение. Руководству нельзя было дальше тянуть, учитывая критическую ситуацию в «Химках», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

В данный момент «красно-чёрные» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице национального российского чемпионата, имея в своём активе десять очков. От идущего на 14 месте «Факела» клуб отстаёт на четыре балла.