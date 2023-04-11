Канчельскис не верит, что Талалаев спасёт «Химки» от вылета

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Андрея Талалаева в «Химки».

«Верю ли я, что Талалаев спасёт «Химки» от вылета? Да куда там? Не верю. Это только для того, чтобы народ посмешить. У меня даже нет слов. Уже ничему не удивляюсь, что происходит в нашем футболе», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Канчельскис также сравнил президента «Химок» с президентом «Палермо», который в своё время сменил семь тренеров за один сезон.

Напомним, что Андрей Талалаев возглавил уже третий клуб в текущей кампании после «Ахмата» и «Торпедо». Специалист сменил Спартака Гогниева на тренерском месте предпоследней команды Премьер-лиги.