Гендиректор «Химок» сообщил, что клуб не ищет нового тренера

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос о будущем главном тренере команды. Ранее стало известно, что клуб прекратил сотрудничество со Спартаком Гогниевым, который возглавлял «красно-черных» с осени 2022 года.

«Окончательное решение не принято. Исполняющим обязанности будет Ринат Билялетдинов. Он готовит команду к ближайшему матчу с ЦСКА. Нет списка тренеров, такого не ведем. Пока не обсуждаем какие-либо имена», — приводит слова Оленева «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, функционер отметил, что клуб не рассматривает возможное приглашение иностранного тренера.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 21 матч.