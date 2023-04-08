Багринцев заявил о готовности выступать за сборную Армении

Воспитанник ЦСКА Эдуард Багринцев сообщил о скором получении армянского гражданства и готовности выступать за национальную сборную этой страны.

«В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Я очень рад», — цитирует Багринцева Metaratings.

В настоящий момент 20-летний полузащитник выступает за словацкую «Дубницу». В текущем сезоне Багринцев провёл 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Отметим, что футболист имеет опыт игры в составе молодёжной сборной России.