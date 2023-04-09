Ринат Билялетдинов: «Рубить с плеча налево-направо, наверное, не следует»

Главный тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Какие ощущения перед матчем, есть волнение?

- Знаете, сказать, что прямо премьера, дебют, до такого прямо не дошло, все-таки не в первый раз. Но рабочее волнение есть всегда. Наверное, что у опытного и неопытного всегда есть. Такое предстартовое ощущение есть у игроков, и у тренеров, наверное, тоже есть.

- Что успели поменять в «Химках» после того, как стали исполнять обязанности главного тренера?

- Я же был в команде и видел все прошедшие сборы. Чтобы кардинально что-то менять, таких серьезных оснований нет, еще анализ нужно проводить, почему так, а не этак случилось. Но рубить с плеча налево-направо, наверное, не следует. Не надо это делать. Но какие-то изменения, чтобы это поправить над делать. За несколько дней надо не то, что присмотреться, а продумать.