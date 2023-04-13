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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Серебро разыграют ЦСКА и «Спартак»

13 Апреля 2023 • 11:55 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о борьбе за второе место в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, в настоящий момент вторую строчку занимает «Ростов», опережающий третий «Спартак» на три очка. Следом идёт ЦСКА, отстающий от южан на четыре балла. До конца турнира командам осталось провести по восемь матчей.

«Ростов» сейчас не показывают стабильную игру, хотя очки набирают. Думаю, что серебро разыграют ЦСКА и «Спартак», у них есть игра, видно, что сейчас они явные фавориты», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что чемпионом четырёх последних сезонов является «Зенит». Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до петербуржцев на сегодняшний день остаётся московский «Локомотив».  

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Евро-Футбол.Ру,
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