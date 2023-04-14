Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги между «красно-синими» и «Уралом».

- Каковы ваши ожидания от завтрашней игры?

- ЦСКА набрал неплохой ход и выиграл пять матчей подряд, поэтому нас ждёт боевая встреча, хотя у «армейцев» лучше поставлена игра. Думаю, ЦСКА выиграет, но команде придётся тяжело.

- То есть, для вас ЦСКА небольшой фаворит?

- Команда набрала ход, у неё хорошее психологическое состояние, плюс уровень футболистов у «красно-синих» выше.

- Думаете, для Виктора Ганчаренко этот матч станет особенно принципиальным?

- Какая-то принципиальность будет присутствовать, но я не думаю, что он размышляет о каких-то реваншистских настроениях. Его предыдущая работа в ЦСКА наложит отпечаток, но не очень большой.

- Если ЦСКА займёт третье место по итогам сезона, то как вы оцените выступление команды?

- Если клуб займёт третье место и выиграет в Кубке, все болельщики будут довольны. Конечно, хочется, чтобы команда заняла вторую или первую строчку, но сейчас «Зенит» уже не догнать. Сейчас «армейцы» борются за второе место и за Кубок России - команде это по силам.

- Фёдор Чалов в текущем сезоне забил 13 голов. Для него это достойная статистика?

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- Дело форварда - забивать в каждой игре. Тринадцать голов - это неплохой результат, за оставшиеся матчи чемпионата ещё гола три-четыре он забьёт. Фёдор хорошо выступает в этом сезоне. Раньше для нападающих была отметка в 20 голов за сезон, ему есть куда стремиться.

- Он может занять первое место в бомбардирской гонке? Сейчас у Промеса и Малкома по 16 голов, а у Писарского - 14.

- Многое будет зависеть от конкурентов. У «Спартака» сейчас есть небольшие проблемы. Думаю, Промес в этом сезоне уже не будет забивать, а с Малкомом ничего непонятно. Наверное, свой тройку голов бразилец ещё забьёт, так что Чалову в любом случае есть куда стремиться.

- Промес больше не будет забивать в этом сезоне?

- Я думаю, что не будет. «Спартак» играет не очень хорошо, а Квинси много пропустил, хотя всё может быть.

Роберт Иванов