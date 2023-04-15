«Урал» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - ЦСКА Москва
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Протокол игры
Помазун Илья•Кулаков Денис•Гогличидзе Лео•Влут Рай•Мишкич Даниэль•Газинский Юрий•Сиссе Ибраима•Егорычев Андрей•Бикфалви Эрик•Филипенко Егор•Бегич Сильвие
Акинфеев Игорь•Виллиан Роша•Дивеев Игорь•Мойзес•Гайич Милан III•Зделар Саша•Мендес Виктор•Зайнутдинов Бактиёр•Обляков Иван•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
15 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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