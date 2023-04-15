Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал фаворита матча «Урал» — ЦСКА

15 Апреля 2023 • 15:17 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
Через 0 ч. -1 мин.

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «Урал» примет на своём поле ЦСКА.

Специалист назвал «армейцев» фаворитами предстоящей встречи, при этом отметив, что сейчас нет команды, которая не могла бы потерять очки.

«ЦСКА сейчас на подъёме, а «Урал» последние три матча проиграл. Понятно, что по уровню игроков, наверное, ЦСКА выше, и, конечно, шансов у них гораздо больше. Хотя сейчас нет команды, которая не может не потерять очки»», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 15 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
3
1
1.52 4.30 6.60
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
0
0
1.47 4.60 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
2.32 3.70 2.95
Видео
15.04.23 в 16:30
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.70 3.60 2.02
Видео
15.04.23 в 19:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
8.20 5.20 1.39
Видео
16.04.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.90 2.70
Видео
16.04.23 в 16:30
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
16:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев» Владислав Шитов — о ничьей с «Химками»: «Надо было забирать этот матч»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Урал» дома - хорошая команда, мы уже три раза встречались, не было никогда легко»
16:24 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» установил клубный антирекорд
16:23 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Ермакович объяснил кадровые решения по Ранджеловичу, Газинскому и Бикфалви
16:20 · Россия. Премьер-лига
«Химки» повторили свой антирекорд
16:17 · Россия. Премьер-лига
Бикел: «Ничья в Самаре вернула надежду в нашу команду»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В следующем сезоне «Локомотив» поборется за медали»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Перестроились на два нападающих, это привело к победе»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Талалаев получил красную карточку в первой игре после возвращения в «Химки»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Когда Рианчо впервые увидел мяч, я уже был одним из лучших футболистов в Советском Союзе»
15:57 · Россия. Первая лига
«Родина» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Динамо» из Махачкалы
15:49 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» уже ведёт в матче с «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем