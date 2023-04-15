Балахнин назвал фаворита матча «Урал» — ЦСКА

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «Урал» примет на своём поле ЦСКА.

Специалист назвал «армейцев» фаворитами предстоящей встречи, при этом отметив, что сейчас нет команды, которая не могла бы потерять очки.

«ЦСКА сейчас на подъёме, а «Урал» последние три матча проиграл. Понятно, что по уровню игроков, наверное, ЦСКА выше, и, конечно, шансов у них гораздо больше. Хотя сейчас нет команды, которая не может не потерять очки»», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 15 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.