Егорычев — об игре с ЦСКА: «Могли перевернуть ход матча, немного не хватило везения»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Все в наших руках. Игра против ЦСКА это показала. Могли перевернуть ход матча, немного не хватило везения. Если бы забили, то другая игра была бы совершенно», — приводит слова Егорычева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

После 23 туров «Урал» располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 25 набранных очков.