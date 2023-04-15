В эти минуты ЦСКА проводит гостевой матч с «Уралом» в 23-м туре Премьер-лиги и ведёт в счёте большую часть стартового тайма. На 13-й минуте «армейцы» получили возможность провести атаку на скорости, с левого фланга по диагонали прострелил Бактиёр Зайнутдинов, а защитники просто наблюдали за тем, как у линии вратарской Антон Заболотный в падении проталкивал мяч мимо голкипера. Счёт открыт - 1:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Видео этого голевого эпизода представлено ниже. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.