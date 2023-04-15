Тренер «Урала» — о матче с ЦСКА: Хвалить команду не за что

Тренер «Урала» Александр Ермакович высказался после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Было достаточно моментов, могли забивать не один гол, но исполнение подвело. Сами пропустили ненужный быстрый гол, который не вытекал из логики матча. Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если реализуешь моменты», — приводит слова Ермаковича «Матч ТВ».

Специалист добавил, что если команда не выиграла и не забила свои мяча, то ее не за что хватить, не все установки были выполнены игроками.

После 23 туров «Урал» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 25 очков.