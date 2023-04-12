Дуду: «Акинфеев — один лучших вратарей Европы»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду высказался о вратаре московской команды Игоре Акинфееве, вместе с которым он успел поиграть.

Бразилец назвал российского голкипера уникальным футболистом, который мог бы заиграть в лучших европейских клубах.

«Акинфеев — один лучших вратарей Европы. Таких игроков, как Игорь, в мире почти нет. Он был и по сей день, думаю, остаётся умным человеком: в раннем возрасте дебютировал, стал звездой, не попадал ни в какие скандалы», — цитирует Дуду «РБ Спорт».

Напомним, Дуду защищал цвета ЦСКА в период с 2005 по 2008 год. В общей сложности в составе «армейцев» бразилец провёл 107 матчей, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.