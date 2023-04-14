Пономарёв: «ЦСКА забьёт «Уралу» один мяч и не пропустит»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 23-тура РПЛ, в котором «армейцы» в гостях встретятся с «Уралом».

По мнению ветерана, «красно-синие» сумеют добиться в предстоящей встрече победы. Пономарёв отметил, что ЦСКА силён во всех своих линиях, а нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный отлично дополняют друг друга.

«Оборона стабильная и довольно приличная. Полузащита у ЦСКА тоже нормальная, а в нападении Чалов и Заболотный. Заболотный не боится борьбы, а Чалов побаивается, он интеллигент в футболе. Думаю, «армейцы» выиграют. Один мяч забьют и не пропустят», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится завтра, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая 10-й «Урал» на 16 очков.