Алдонин: «ЦСКА сдал хороший экзамен»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу «армейцев» над «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Получился хороший по качеству матч. ЦСКА мог гораздо раньше решить исход встречи. Концовка получилась нервозной. ЦСКА сдал хороший, качественный экзамен. Все-таки «Урал» в Екатеринбурге — неприятный соперник», — приводит слова Алдонина портал «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 44 очка. Ближайшим преследователем «армейцев» является «Спартак», у которого 42 балла и игра в запасе.