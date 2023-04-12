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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «В борьбе за тройку большое значение имеет календарь»

12 Апреля 2023 • 22:00 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о борьбе за призовые места в РПЛ.

«В борьбе за тройку большое значение имеет календарь команд. Например, «Ростову» предстоит сыграть пять игр на выезде, а у ЦСКА впереди матч с «Уралом», который набрал очень хороший ход. Загадывать сложно», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Эксперт считает, что за такой отрезок у любой команды может наступить спад или, наоборот, взлет. Никто не мог предположить, что «Спартак» из-за травм потеряет Георгия Джикию и Квинси Промеса, и у команды сразу пропадет игра, добавил Масалитин.  

После 22 туров на первой строчке в турнирной таблице РПЛ находится «Зенит», набрав 54 очка. На одну позицию ниже идет «Ростов», имея в копилке 45 очков. Замыкает тройку «Спартак», отставая от команды Валерия Карпина на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Урал Валерий Масалитин Георгий Джикия Квинси Промес
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