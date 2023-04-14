Алдонин: «ЦСКА ждёт очень тяжёлый матч против «Урала»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался перед матчем 23-го тура РПЛ между «армейцами» и «Уралом».

«ЦСКА ждет очень тяжелый матч. На своем поле «Урал» играет качественно и зачастую добывает очки. А «армейцам», исходя из турнирной ситуации, деваться некуда — необходимо побеждать. Игра будет очень интересной», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

По мнению эксперта, ЦСКА может добиться успешного результата за счет хорошей игры в обороне, ведь команда последние встречи провела «на ноль».

Матч «Урал» - ЦСКА состоится завтра, 15 апреля. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.