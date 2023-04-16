«Урал» обратится в ЭСК РФС после матча с ЦСКА

«Урал» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча Премьер-лиги против ЦСКА. Об этом рассказал Григорий Иванов, занимающий должность президента клуба из Екатеринбурга.

«Обращаемся не для того, чтобы кого-то наказали, а чтобы эксперты оценили. Влад - опытный арбитр», - сказал Иванов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Урал» проиграл домашний матч Премьер-лиги против ЦСКА со счётом 2:1. Один из голов «армейцы» забили с пенальти.

На текущий момент «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.