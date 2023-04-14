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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Машкарин считает, что ЦСКА способен обойти «Спартак»

14 Апреля 2023 • 21:32 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
Через 18 ч. 26 мин.

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин ответил на вопрос о шансах «армейского» клуба попасть в топ-3 РПЛ.

«Команда в последнее время показывает хороший футбол. Кроме того, восстановился Игорь Акинфеев – а это полкоманды. У ЦСКА есть реальные шансы вытеснить «Спартак» из тройки. К тому же, впереди еще очная встреча команд», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».

После 22 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 набранное очко. Отставание «красно-синих» от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет один балл.

В ближайшем матче ЦСКА встретится в гостях с «Уралом», поединок пройдет завтра, 15 апреля, и начнется в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Денис Машкарин
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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