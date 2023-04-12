Веденеев не знает, кто попадёт в тройку в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о том, кто попадёт в призовую тройку по итогам сезона в РПЛ.

«Зенит» точно будет в тройке. Если судить по тому, как сегодня играют остальные команды, то вторым будет ЦСКА. А третью я даже не назову – они все одинаковые», — цитирует Веденеева «Чемпионат».

Как считает эксперт, потеряв Георгия Джикию и Квинси Промеса «Спартак» неспособен вести борьбу за высокие позиции, у «Динамо» наблюдается какой-то сбой, а у «Ростова» просто слишком молодой состав, поэтому концовка будет интересной.

После 22 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 54 очка. «Ростов» занимает вторую строчку, имея в своем активе 45 очков. Замыкает тройку «Спартак», у которого на счету 42 балла.