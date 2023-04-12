Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев не знает, кто попадёт в тройку в РПЛ

12 Апреля 2023 • 20:20 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о том, кто попадёт в призовую тройку по итогам сезона в РПЛ.

«Зенит» точно будет в тройке. Если судить по тому, как сегодня играют остальные команды, то вторым будет ЦСКА. А третью я даже не назову – они все одинаковые», — цитирует Веденеева «Чемпионат».

Как считает эксперт, потеряв Георгия Джикию и Квинси Промеса «Спартак» неспособен вести борьбу за высокие позиции, у «Динамо» наблюдается какой-то сбой, а у «Ростова» просто слишком молодой состав, поэтому концовка будет интересной.

После 22 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 54 очка. «Ростов» занимает вторую строчку, имея в своем активе 45 очков. Замыкает тройку «Спартак», у которого на счету 42 балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Динамо Москва Сергей Веденеев Георгий Джикия Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
20:36 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «ЦСКА может побороться за первую тройку, но их штормит»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не видит «Спартак» в первой тройке РПЛ
20:20 · Россия. Премьер-лига
Веденеев не знает, кто попадёт в тройку в РПЛ
20:11 · Россия. Первая лига
Рахимов провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Рубина»
20:08 · Россия. Премьер-лига
В Турции верят, что Оздоев сможет забить 10 голов в сезоне
20:02 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» нацелился на голкипера «Велеса»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Не могу назвать защитника, который бы выделялся в РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Меня не смущает, что легионеры в РПЛ на ведущих ролях»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» озвучило свои пожелания по стоимости Тюкавина эксклюзив
19:50 · Россия. Премьер-лига
В турецком клубе Оздоева поражены игрой россиянина
19:47 · Россия. Премьер-лига
Арбитр, допустивший ошибки в пользу «Спартака», ещё поработает в этом сезоне
19:43 · Россия. Премьер-лига
Дуду сравнил безопасность в России и Бразилии
19:38 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев: «У Вагнера Лава было море качеств»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Сазонов: «Выбор о выступлении за сборную Грузии я сделал вместе с семьёй»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», борьбы за чемпионство не будет»
Все новости
Рекомендуем