Черчесов: «Акинфеев занял бы первое место в нашем Зале славы»

Российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал футболиста, которого бы он отправил на первое место Зала славы российских футболистов, если бы такой существовал на самом деле.

«Акинфеев занял бы в нём место в первом ряду, об этом и говорить нечего», - рассказывает Черчесов «Спорт-Экспрессу».

Тренер пояснил, что до работы с Акинфеевым в сборной России ценил его исключительно со стороны, но уже после убедился лично в том, насколько голкипер «армейцев» уникален.

«Как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения», - добавил Черчесов.

Не так давно Акинфеев отметил 20-летие своей профессиональной карьеры в московском ЦСКА.