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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «ЦСКА может побороться за первую тройку, но их штормит»

12 Апреля 2023 • 20:36 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Российский тренер и футбольный эксперт Игорь Колыванов назвал команды, которые по итогам сезона Российской премьер-лиги расположатся с первого по третье места.

«На первом месте – «Зенит», второе и третье разделят «Спартак» и «Ростов». Чего ожидать от ЦСКА – не совсем понимаю, их штормит, однако побороться за место в тройке им по силам. Просто им чего-то не хватает», - рассказал Колыванов «Чемпионату».

На данный момент армейцы Москвы идут на четвёртом месте, в активе команды 41 набранное очко. В марте ЦСКА одержал важнейшую победу над лидером Премьер-лиги – питерским «Зенитом», 1:0.

Ранее своим видением первой тройки по итогам текущего сезона чемпионата России поделились Андрей Канчельскис и Сергей Веденеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Игорь Колыванов
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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