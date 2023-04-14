Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 23-й тур РПЛ.

- Главный матч следующего тура «Ростов» - «Зенит». Как считаете, команда Карпина может отнять очки у питерцев?

- На бумаге «Зенит» фаворит. Но «Ростов» проявлял волевые качества. Даже в последнем матче он сумел вернуться в игру, уступая по ходу матча. Понятно, что если питерцы победят, то они уже практически чемпионы. Они к этому идут. А южанам будет сложно. Тем более, они много колесят по стране из-за сложностей в логистике. Это вообще феноменальная команда. Практически все россияне играют в составе. Создать команду, которая составляет конкуренцию клубам с огромными бюджетами, с двумя составами, сложно. У «Ростова» с деньгами были проблемы. То есть, постоянно какие-то дополнительные сложности. Но они составляют конкуренцию в РПЛ.

- Основной вратарь «Ростова» Песьяков в последних матчах допускает результативные ошибки. Рискнет ли Карпин его заменить?

- От вратарей сейчас требуется разыгрывать мяч. И если ты к этому не привык, то тяжело перестраиваться. Это все-таки навык. Мы видим ошибки и в Европе. Когда «Бавария» играла с «Боруссией», вратарь вообще махнул мимо мяча, и стало 0:1. И сколько таких моментов было. Не думаю, что его надо менять. На линии ворот Песьяков надежен. Да, с игрой ногами у него есть проблемы, но у нас всего два-три вратаря в РПЛ, которые могут хорошо играть ногами. А по составу «Зенит» - фаворит. Думаю, что ростовчане дадут бой, ведь если они выиграют, станут чуть ли не героями. Плюс сохранится какая-то интрига. Хотя в этом сезоне они вряд ли станут первыми. У них тяжелый календарь. Пять матчей на выезде. Если южане останутся в тройке, это для них будет большой подвиг.

- «Торпедо» одержало первую победу при новом главном тренере. Смогут «автозаводцы» отнять очки у «Спартака», который не выигрывает пять матчей?

- Все надеялись, что весной «Спартак» составит конкуренцию «Зениту», и к этому все шло. Игра команды смотрелась, хотя на поле выходило одиннадцать россиян. Но в один миг все пропало. Случились травмы Джикии и Промеса, и исчез результат, игра потерялась. Если «Спартак» хочет еще на что-то претендовать, то ему обязательно надо побеждать.

- Можно ли сказать, что от этого матча зависит выживание «Торпедо» в РПЛ? Если победят, могут быть в одном очке от стыков.

- Они выиграли и почувствовали глоток свежего воздуха. Появились какие-то варианты после безнадеги. Если проиграют, то калитка опять закроется и будет тяжело. У них тоже непростой календарь. «Автозаводцы» сейчас поверили в себя, у них появился шанс, и они постараются им воспользоваться. Конечно, торпедовцы приложат все силы, не будут отдавать игру просто так. Хотя понятно, что «Спартак» - фаворит.

- «Урал» притормозил в последних играх, но наверняка для Ганчаренко встреча с ЦСКА будет принципиальной. Какого результата можно ожидать в этом матче?

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- И для Федотова игра будет принципиальной. Он приехал на родину и захочет показать, что стал тренером, который претендует на медали. Даже на серебро может замахнуться при удачном раскладе. Ну, и Ганчаренко надо доказать, что ЦСКА зря с ним расстался. Он пришел в «Урал» и сразу наладил игру команды. Хотя в последних матчах они допускали осечки. Но и ЦСКА только нащупал свою игру, только пошел результат. Поэтому все будет непредсказуемо. Тем более, что екатеринбужцы дома хорошо играют и очки набирают.

- Кто фаворит в матче?

- Явного нет. Может быть, чуть предпочтительнее видится ЦСКА.

- «Оренбург» туром ранее отнял очки у «Ростова», побеждал «Спартак». Сможет ли у себя дома остановить набравший ход «Локомотив»?

- Да. Они у себя на синтетике принимают москвичей. Могут закончить матч уже за двадцать минут. «Ростов» в недавней встрече только героическими усилиями смог сравнять счет. Там на синтетике играть сложно. И не факт, что будут варианты у «Локомотива». Хотя команда на подъеме и проводит лучший весенний отрезок среди всех клубов. Игра появилась, пришел результат. Но будет много неприятных факторов для «железнодорожников». Если они приспособятся к полю, то могут добиться результата. Иначе потеряют очки.

- «Сочи» после смены тренера примет «Краснодар». Чего ждать от этого матча?

- Отставка Бердыева мне непонятна. Это спутало все карты даже сочинцам. Тяжело будет команде, потому что пришел человек со своим взглядом и тактикой. Не каждый после Бердыева сможет перевести команду на новую тактику. Времени мало. После смены тренера команда обычно мотивирована, чтобы доказать новому тренеру. Этот фактор может сработать. Но по игре у «Краснодара» будет преимущество.

Елена Григорьевская